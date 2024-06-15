Правда о подержанных китайских авто: что нужно знать перед покупкой

Как выбрать подержанный китайский автомобиль: советы экспертов

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Популярность китайских автомобилей растет на первичном и вторичном рынках. Руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев отметил, что качество китайских авто значительно улучшилось за последние 5-7 лет, особенно после 2017 года.

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Эксперты советуют выбирать машины, выпущенные после этого периода. Андрей Гришаков из ГК "АВТОДОМ" рекомендует покупать машины возрастом не более 2-3 лет, которые еще находятся на заводской гарантии.

Основные недостатки китайских авто связаны с электроникой, но их легко устранять. Сергей Климов из ГК "ДОЛАВТО" добавил, что состояние китайских авто зависит от условий использования и ухода. Критерии выбора остаются стандартными: стоимость и состояние.