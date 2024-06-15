Цены на автомобили в России могут взлететь из-за новых санкций

Автодилеры ожидают кратковременного роста цен из-за санкций

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Автодилеры прогнозируют кратковременный рост цен на автомобили в России из-за введения санкций против РФ. В Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) заявили, что ожидают эмоционального всплеска цен, который вскоре должен нормализоваться.

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Вице-президент РОАД Алексей Григорьев отметил, что автодилеры уже знают, как действовать в таких ситуациях. Однако цены на машины из параллельного импорта могут подвергнуться индексации. В некоторых автосалонах сообщили, что не планируют менять цены на имеющиеся в наличии авто, но стоимость новых партий может вырасти.