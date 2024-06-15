Новая Lada Iskra: революция в модельном ряду АвтоВАЗа

АвтоВАЗ представил новую модель Lada Iskra: заполняя нишу между Granta и Vesta

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada Iskra, которая займет место между популярной Granta и флагманской Vesta.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Президент компании Максим Соколов в интервью "Известиям" объяснил, что Iskra создана для удовлетворения клиентского спроса на автомобиль в ценовом диапазоне от 1.000.000 до 1.300.000 млн рублей.

Новая модель предназначена для покупателей, которые хотят перейти с Granta на Vesta, но ищут вариант без значительного увеличения цены.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России.