Новая Lada Iskra: революция в модельном ряду АвтоВАЗа

АвтоВАЗ представил новую модель Lada Iskra, которая займет место между популярной Granta и флагманской Vesta.
Президент компании Максим Соколов в интервью "Известиям" объяснил, что Iskra создана для удовлетворения клиентского спроса на автомобиль в ценовом диапазоне от 1.000.000 до 1.300.000 млн рублей.
Новая модель предназначена для покупателей, которые хотят перейти с Granta на Vesta, но ищут вариант без значительного увеличения цены.
Ранее сообщалось, что автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России.
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