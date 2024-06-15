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Удаление катализатора: стоит ли экономия риска для вашего автомобиля

Бесплатное удаление катализатора: узнайте скрытые опасности

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Авто

Удаление катализатора в автомобиле часто предлагается бесплатно, но владелец СТО в интервью порталу Naavtotrasse. ru объяснил, почему это не всегда хорошая идея.

Бесплатное удаление катализатора: узнайте скрытые опасности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Катализатор — важный фильтрующий элемент, обеспечивающий соответствие автомобиля экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Его удаление приводит к невозможности прохождения официального техосмотра и получения диагностической карты. Хотя процедура удаления бесплатна, сам сажевый фильтр содержит драгоценные металлы, что делает его дорогим.

Удаление катализатора требует перепрошивки блока управления двигателем, что не всегда выполняется качественно. Кроме того, замена катализатора необходима каждые 150-200 тысяч километров пробега, иначе его поломка может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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