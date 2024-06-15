Удаление катализатора: стоит ли экономия риска для вашего автомобиля

Удаление катализатора в автомобиле часто предлагается бесплатно, но владелец СТО в интервью порталу Naavtotrasse. ru объяснил, почему это не всегда хорошая идея.
Катализатор — важный фильтрующий элемент, обеспечивающий соответствие автомобиля экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Его удаление приводит к невозможности прохождения официального техосмотра и получения диагностической карты. Хотя процедура удаления бесплатна, сам сажевый фильтр содержит драгоценные металлы, что делает его дорогим.
Удаление катализатора требует перепрошивки блока управления двигателем, что не всегда выполняется качественно. Кроме того, замена катализатора необходима каждые 150-200 тысяч километров пробега, иначе его поломка может привести к серьезным повреждениям двигателя.
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