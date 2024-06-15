"Москвич 6" резко подешевел почти на полмиллиона рублей

Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей

С момента старта продаж осенью прошлого года, модель "Москвич 6" в двух версиях подешевела на 426 тысяч рублей, а самая дорогая версия стала дешевле на 490 тысяч рублей. Теперь стоимость седана начинается от 2 млн 200 тыс. рублей в комплектации "Комфорт" и от 2 млн 400 тыс. рублей в версии "Бизнес".

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Модификация с автоматической трансмиссией и двигателем мощностью 174 л. с. стоит 2 млн 486 тыс. рублей. Ранее цены начинались от 2 млн 626 тыс. рублей для версии "Комфорт" и от 2 млн 826 тыс. рублей для версии "Бизнес", а топовая модификация стоила 2 млн 976 тыс. рублей.