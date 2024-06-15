Секреты ПДД: как легко потерять права за обгон трактора

Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ

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На двухполосных дорогах водители часто решаются на обгон через сплошную линию, считая это оправданным, если перед ними медленно едущее транспортное средство, например, самосвал или трактор.

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Однако представитель ГАИ напомнил, что обгон запрещен, если нет специального знака на медленном транспортном средстве. Тихоходы распознаются по красному треугольнику с желтой окантовкой, и только их можно обгонять даже при наличии знака 3.20 "Обгон запрещен".

Нарушение этого правила может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае остановки инспектором ГАИ, водителю следует внести марку и модель обгоняемого транспортного средства в протокол для возможного оспаривания.