Секреты ПДД: как легко потерять права за обгон трактора

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Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ

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Авто

На двухполосных дорогах водители часто решаются на обгон через сплошную линию, считая это оправданным, если перед ними медленно едущее транспортное средство, например, самосвал или трактор.

Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ
Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Однако представитель ГАИ напомнил, что обгон запрещен, если нет специального знака на медленном транспортном средстве. Тихоходы распознаются по красному треугольнику с желтой окантовкой, и только их можно обгонять даже при наличии знака 3.20 "Обгон запрещен".

Нарушение этого правила может привести к штрафу в 5000 рублей или лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае остановки инспектором ГАИ, водителю следует внести марку и модель обгоняемого транспортного средства в протокол для возможного оспаривания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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