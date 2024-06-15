Ремонт Lada Granta после ДТП "встанет в копеечку": названа средняя цена восстановления автомобиля

Эксперты компании Fit Service оценили стоимость "аварийного" набора деталей для восстановления автомобиля Lada Granta после дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
В данный набор вошли крупные элементы, которые чаще всего повреждаются при столкновениях.
Согласно исследованию, стоимость набора запчастей для модели Lada Granta, которые чаще всего приходится заменять автомобилистам после аварий, составляет 26 400 рублей. В набор включены следующие детали:
Эти запчасти представляют собой оригинальные комплектующие для Lada Granta.
Кроме этого, специалисты Fit Service предоставили информацию о стоимости наиболее часто используемых комплектующих при ремонте и обслуживании автомобиля Lada Granta. Примерные цены на эти запчасти следующие:
При необходимости восстановления автомобиля после ДТП или проведения регулярного обслуживания, владельцам Lada Granta необходимо учитывать эти расходы на запчасти.
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