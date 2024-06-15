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Ремонт Lada Granta после ДТП "встанет в копеечку": названа средняя цена восстановления автомобиля

Стала известна средняя стоимость ремонта Lada Granta после ДТП

1:41
Авто

Эксперты компании Fit Service оценили стоимость "аварийного" набора деталей для восстановления автомобиля Lada Granta после дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Стала известна средняя стоимость ремонта Lada Granta после ДТП
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

В данный набор вошли крупные элементы, которые чаще всего повреждаются при столкновениях.

Согласно исследованию, стоимость набора запчастей для модели Lada Granta, которые чаще всего приходится заменять автомобилистам после аварий, составляет 26 400 рублей. В набор включены следующие детали:

  • Передний бампер
  • Задний бампер
  • Решетка радиатора
  • Переднее крыло
  • Ветровое стекло
  • Капот
  • Фары

Эти запчасти представляют собой оригинальные комплектующие для Lada Granta.

Кроме этого, специалисты Fit Service предоставили информацию о стоимости наиболее часто используемых комплектующих при ремонте и обслуживании автомобиля Lada Granta. Примерные цены на эти запчасти следующие:

  • АКБ (аккумуляторная батарея) — 5 100 рублей
  • Передние тормозные колодки — 1 400 рублей
  • Задние тормозные колодки — 2 200 рублей
  • Тормозные диски — 1 337 рублей
  • Рулевой наконечник — 1 424 рубля
  • Рулевая тяга — 800 рублей
  • Передняя ступица — 1 300 рублей
  • Задняя ступица — 1 100 рублей
  • Тяга стабилизатора — 500 рублей

При необходимости восстановления автомобиля после ДТП или проведения регулярного обслуживания, владельцам Lada Granta необходимо учитывать эти расходы на запчасти.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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