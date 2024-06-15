Новые правила регистрации автомобилей могут ждать россиян: названы ключевые моменты

Названы возможные изменения в правилах регистрации транспортных средств в РФ

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Правила регистрации и снятия с учета транспортных средств в Госавтоинспекции будут значительно изменены.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важные моменты законопроекта, принятого в первом чтении осенью 2023 года и намеченного ко второму чтению летом 2024 года, таковы:

С 1 марта 2025 года россияне смогут быстро прекратить регистрацию машины в Госавтоинспекции в случае угона.

Владельцы транспортных средств смогут оперативно прекратить регистрацию авто при его продаже, но с обязательным условием оформления сделки на портале "Госуслуги" или у нотариуса.

Будет возможна регистрация машины на себя без обязательного приобретения страхового полиса ОСАГО.

Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процессов, связанных с регистрацией транспортных средств.