Назван антирейтинг марок автомобилей, которые отправляются на штрафстоянку из-за задолженности их владельцев

Стали известны марки автомобилей, которые чаще остальных отправляются на штрафстоянку

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С начала 2024 года эвакуаторы "Московского паркинга" отправили на штрафстоянку 36 автомобилей из-за задолженностей их владельцев.

Фото: openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0

Общая сумма штрафов владельцев этих машин составила более 5,6 млн рублей. В антирейтинг должников попали собственники автомобилей марок BMW (8 машин), Hyundai (7 машин) и Toyota (5 машин).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что автомобили владельцев, которые многократно нарушали правила дорожного движения (ПДД) и не оплачивали штрафы, по решению судебных приставов перемещаются на специальные стоянки. Чтобы вернуть свои транспортные средства, собственники обязаны полностью погасить свои долги. Эта мера направлена на повышение дисциплины среди водителей и снижение количества нарушений на дорогах столицы.