В жаркую погоду водителям не стоит есть некоторые продукты: врач назвала опасность сладкого

Врач назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять автолюбителям

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

В жаркую погоду водителям рекомендуется отказаться от некоторых продуктов, чтобы избежать перегрева организма, рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она объяснила, что существуют продукты, которые значительно повышают температуру тела. К таким продуктам относятся те, которые содержат много белка, например, мясо, курица и вареные яйца. При их потреблении печень начинает работать активнее, что приводит к повышенному тепловыделению. Печень является самым "горячим" органом в организме, и активизация её работы в жару может привести к перегреву.

Кроме того, в теплую погоду следует избегать употребления сладкого. Антонина Саволюк объяснила, что сладкие продукты повышают уровень кислотности в организме, из-за чего автомобилист за рулем может чувствовать себя вялым и уставшим. Однако, если сильно хочется съесть мороженое, лучше отдать предпочтение фруктовому сорбету или льду с натуральным составом, а вот от пломбира лучше отказаться, сообщает "Газета.Ru".

Врач также порекомендовала в жаркую погоду употреблять больше растительной и молочной пищи. Это могут быть свежие фрукты и ягоды, кефир и натуральный йогурт. Она также отметила, что полезно готовить традиционные холодные овощные супы, такие как окрошка или свекольник. В минеральную воду можно добавлять лимон, имбирь или мяту, что придаст ощущение свежести и улучшит состояние желудочно-кишечного тракта.