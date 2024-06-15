Автолюбители недооценивают этот седан за 1,5 млн рублей: эксперт назвал преимущества Ford Mondeo

Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo

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Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов провел исследование вторичного авторынка и выявил несколько достойных бизнес-седанов по цене около 1,5 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из лучших вариантов оказался Ford Mondeo пятого поколения, который отличается хорошей устойчивостью кузова к коррозии, за исключением углов крышки багажника.

Ford Mondeo можно назвать недооцененным автомобилем, он имеет приличную надежность и ресурс двигателя не менее 400 тыс. километров при условии своевременного обслуживания. Слабое место машины — динамика с базовым 2,5-литровым двигателем (150 л. с.), но этот двигатель очень надежен. Необходимо каждые 100 тыс. километров регулировать зазоры клапанов и каждые 50-60 тыс. километров чистить блок дроссельной заслонки.

Автоматическая коробка передач 6F35 также надежна при условии регулярной замены рабочей жидкости каждые 45 тыс. километров, хотя после 140-150 тыс. километров может выйти из строя привод селектора и могут потечь сальники.

Таким образом, за 1,5 миллиона рублей можно найти приличный бизнес-седан, пусть и с небольшими потерями в лоске, но с высокой надежностью.