Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Употребление алкоголя в самолетах может представлять скрытую опасность
Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера
Собчак назвала список самых модных российских женщин
Рыбопромышленники Сахалина приглашают студотряды в свои проекты
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Автолюбители недооценивают этот седан за 1,5 млн рублей: эксперт назвал преимущества Ford Mondeo

Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo

1:25
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов провел исследование вторичного авторынка и выявил несколько достойных бизнес-седанов по цене около 1,5 миллиона рублей.

Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo
Фото: commons.wikimedia.org by Charles01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одним из лучших вариантов оказался Ford Mondeo пятого поколения, который отличается хорошей устойчивостью кузова к коррозии, за исключением углов крышки багажника.

Ford Mondeo можно назвать недооцененным автомобилем, он имеет приличную надежность и ресурс двигателя не менее 400 тыс. километров при условии своевременного обслуживания. Слабое место машины — динамика с базовым 2,5-литровым двигателем (150 л. с.), но этот двигатель очень надежен. Необходимо каждые 100 тыс. километров регулировать зазоры клапанов и каждые 50-60 тыс. километров чистить блок дроссельной заслонки.

Автоматическая коробка передач 6F35 также надежна при условии регулярной замены рабочей жидкости каждые 45 тыс. километров, хотя после 140-150 тыс. километров может выйти из строя привод селектора и могут потечь сальники.

Таким образом, за 1,5 миллиона рублей можно найти приличный бизнес-седан, пусть и с небольшими потерями в лоске, но с высокой надежностью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Чем важно подкормить томаты в июне?
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Мытьё — не самая приятная процедура для котов
Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Emirates запускает новые рейсы из Дубая на Мадагаскар с пересадкой на Сейшелах
Нюша поделилась информацией о частоте своих визитов к детям
Неожиданные причины потери волос: точка зрения специалиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников