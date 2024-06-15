За замену этих деталей могут лишить водительских прав: назван список запчастей, подлежащих проверке

Назван список запчатей, за замену которых могут лишить водительских прав в России

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Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять определенные детали в транспортном средстве.

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В случае нарушения этого запрета инспекторы могут наложить штраф до 5 тыс. рублей или лишить водителя прав на управление транспортным средством на срок от полугода до одного года.

Причина запрета заключается в том, что детали, установленные производителем, прошли специальные проверки и признаны безопасными при возникновении ДТП. Список запрещённых к самостоятельной замене деталей включает 12 наименований, охватывая как кузовные, так и салонные элементы. Среди них: бамперы, спойлеры, фары, пластиковые обвесы, колёсные диски, внешние зеркала, рулевое колесо, кресла автомобиля и другие элементы, созданные для удобства водителя.

Для замены указанных деталей необходимо пройти сертификацию в специальной лаборатории и зарегистрировать приобретённые детали в ГАИ. Эти меры направлены на обеспечение безопасности не только владельца автомобиля, но и пешеходов, поскольку сертифицированные детали минимизируют риск возникновения опасных ситуаций на дороге.