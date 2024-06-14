Авторынок в России значительно оживился: в мае было продано 81,6 тысяч автомобилей класса SUV

Российский авторынок показывает значительный рост

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В мае 2024 года на российском рынке было продано 81,6 тысяч автомобилей класса SUV (включая кроссоверы и внедорожники), что на 70% больше, чем в мае прошлого года.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964) is licensed under CC BY 2.0

SUV составили 65% от общего числа проданных новых легковых автомобилей, согласно данным "Автостат Инфо".

Однако не все сегменты рынка показали рост. Продажи минивэнов упали на 28%, достигнув 470 единиц, а продажи субкомпактных автомобилей снизились на 66%, до 52 экземпляров.

За период с января по май 2024 года в России было продано 406,6 тысяч автомобилей, что составляет 69% от общего числа реализованных машин за этот период. Этот показатель на 96% выше, чем за аналогичный период прошлого года, что указывает на значительное оживление автомобильного рынка в стране.