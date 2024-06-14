Осенью российский рынок увидит новый автомобильный бренд: чем на этот раз удивит компания Chery

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На российском рынке появится новый автобренд осенью 2024 года

1:14
Авто

Китайская компания Chery в сентябре 2024 года запустит на российском рынке новый автобренд Soueast.

На российском рынке появится новый автобренд осенью 2024 года
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Продвижением бренда займётся "Джетур Мотор Рус". Первой моделью, доступной у дилеров в октябре, станет полноразмерный кроссовер Soueast S09, который является переработанной версией Jetour X90 Plus. Машина будет предлагаться в бензиновом и гибридном вариантах.

Второй моделью будет кроссовер Soueast S07 (Jetour X70), доступный только с бензиновым двигателем. В начале 2025 года на рынок поступит кроссовер Soueast S06 (Jetour Dashing) в бензиновом, гибридном и электрическом исполнениях.

Все три модели будут доступны с передним и полным приводом. В дальнейшем планируется расширение модельного ряда: бензиновый седан E07 класса C+, электрический седан E05 класса B+, кроссовер Soueast S05 в бензиновом и электрическом вариантах, и кроссовер Soueast S08 в бензиновом и гибридном исполнениях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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