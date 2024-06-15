Ваш автомобиль может заглохнуть в самый неожиданный момент — как это предотвратить

Эксперт Козловский перечислил основные признаки поломки генератора автомобиля

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Водителям важно помнить, что в случае неисправности генератора автомобиль не остановится мгновенно, а может заглохнуть в самый неподходящий момент, когда водитель будет далеко от станции техобслуживания. Об этом рассказал глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский в интервью с корреспондентом издания "Газета.Ru".

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Он выделил основные признаки проблем с генератором, среди которых посторонние шумы из моторного отсека.

"Это могут быть свист или шуршание. Также о поломке могут свидетельствовать тусклый свет фар или подсветки в салоне, мигание света или панели приборов. Однозначный тревожный сигнал — включение индикатора батареи на приборной панели", — пояснил эксперт.

Кроме того, Козловский подчеркнул, что трудности с запуском мотора также указывают на неисправность генератора. В случае поломки генератора аккумулятор автомобиля не будет получать заряд, что приведет к отсутствию тока на роторе стартера.

При возникновении шума проблема чаще всего связана с подшипниками, которые нуждаются в замене, или приводным ремнем, отметил специалист. Ресурс подшипников генератора невелик, поэтому их необходимо своевременно менять, а ремень со временем теряет натяжение и изнашивается.

Если напряжение отсутствует или недостаточно, нужно заменить щетки генератора или интегральную плату, подытожил Козловский.