Почему автосервисы готовы удалять катализаторы бесплатно: ответ шокирует

Владелец СТО призвал не соглашаться на бесплатное удаление катализатора в машине

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В настоящее время существует множество предложений по удалению катализатора из автомобиля. Некоторые специалисты даже предлагают эту услугу совершенно бесплатно, что вызывает вопросы о причинах такой щедрости и стоит ли на это соглашаться.

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О деталях этой ситуации рассказал владелец автосервиса в интервью для портала naavtotrasse.ru.

Катализатор — это фильтр, который предотвращает попадание вредных выбросов в атмосферу через выхлопную систему автомобиля. Благодаря этому устройству автомобиль соответствует экологическим стандартам, таким как Евро-5 или Евро-6, которые сегодня широко обсуждаются.

Удаление катализатора приводит к тому, что автомобиль больше не соответствует экологическим нормам. В результате, пройти техосмотр и получить диагностическую карту официально становится невозможным.

Почему же удаление катализатора предлагают бесплатно? Дело в стоимости самого фильтра, содержащего драгоценные металлы. Даже использованный катализатор стоит больше, чем работа по его удалению, особенно для автомобилей среднего ценового сегмента.

На премиум-класс автомобилях могут быть установлены два катализатора, и их цена значительно выше.

Еще один важный аспект — перепрошивка блока управления двигателем. При удалении катализатора двигатель теряет информацию от кислородного датчика. Не все автосервисы способны правильно выполнить эту перепрошивку, что может привести к серьезным проблемам в будущем.

Катализатор на современном автомобиле — это важный элемент, который имеет определенный срок службы. Обычно его заменяют на пробеге 200 тысяч километров, хотя это может варьироваться в зависимости от стиля вождения и качества топлива.

Затягивать с заменой не стоит, так как разрушившийся фильтр может привести к серьезным повреждениям двигателя, если керамическая пыль попадет в камеру сгорания.