Водителям рассказали о рисках при торможении двигателем

Остановить автомобиль можно с помощью двигателя, однако у этого метода есть свои недостатки. Об этом сообщил "Российской газете" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

Фото: Wikipedia by Ballista is licensed under CC BY-SA 3.0