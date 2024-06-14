Водителям рассказали о рисках при торможении двигателем

Торможение двигателем может привести к перегреву мотора

Остановить автомобиль можно с помощью двигателя, однако у этого метода есть свои недостатки. Об этом сообщил "Российской газете" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Торможение двигателем рекомендовано в определенных ситуациях, таких как длинные и крутые спуски или езда по скользким дорогам. Этот метод сам по себе не опасен для автомобиля при правильном применении и в подходящих условиях", — отметил автоэксперт.

По словам Стрельбицкого, среди недостатков этого метода — возможный перегрев мотора из-за высокой нагрузки, например, при торможении на крутом склоне. Еще один минус — повышенный износ коробки передач из-за значительной нагрузки.

Кроме того, при торможении двигателем на скользкой дороге водитель может потерять контроль над машиной, так как этот метод замедляет автомобиль, но не обеспечивает такого же контроля, как торможение колесами, пояснил эксперт.