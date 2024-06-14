Стало известно, почему снизились цены на популярные китайские авто в России

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Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России

1:15
Авто

Снижение цен на самые популярные китайские автомобили связано с увеличением предложений на вторичном рынке. Об этом сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Основной причиной снижения цен на китайские автомобили на вторичном рынке стало расширение ассортимента моделей из Китая благодаря увеличению их доли среди новых автомобилей. Кроме того, специальные предложения от дилеров на покупку новых авто 2023 года стимулировали россиян обновлять свои китайские автомобили и приобретать более новые модели или автомобили новых брендов, недавно появившихся на рынке," — отметил эксперт.

По итогам мая 5 моделей марок Geely, Chery и Haval стали дешевле на 5-9%. Наибольшее снижение как в процентном соотношении, так и в абсолютных цифрах показал внедорожник Geely Monjaro. Среди других популярных марок отечественный внедорожник Lada Niva в мае подешевел на 4% по сравнению с апрелем. Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta также стали дешевле на 2-3% в мае.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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