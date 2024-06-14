"АвтоВАЗ" прекращает выпуск популярных моделей LADA Vesta Techno и Techno24

"АвтоВАЗ" приостановил производство топовых моделей LADA Vesta Techno и Techno24

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"АвтоВАЗ" приостановил производство топовых моделей LADA Vesta Techno и Techno24, как выяснило издание Motor. ru, изучив прайс-листы семейства Vesta. Эти комплектации получили пометку о прекращении сборки.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

LADA Vesta NG в богатой комплектации, включающей аудиосистему с восемью динамиками, разъёмы USB на втором ряду и боковые подушки безопасности, теперь недоступны.

Пресс-служба компании сообщила, что модели Techno и Techno24 временно не производятся, но их всё ещё можно найти в автосалонах. Причиной остановки выпуска является пересмотр списка оснащения автомобилей.