Планы "Автотор": новые модели и собственные автокомпоненты уже в пути

Автозавод "Автотор" планирует расширение модельного ряда

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Автозавод "Автотор" намерен расширить ассортимент выпускаемых моделей и наладить производство автомобильных компонентов, ориентируясь на восточные рынки.

Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge is licensed under CC BY-SA 4.0

В интервью РИА "Новости" временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в настоящее время группа выпускает 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих машин под брендом "АмберТрак" и электрокары под маркой "АмберАвто", а также коммерческие электрокары бренда "Brock".

В планах компании значится расширение модельного ряда и создание собственного производства деталей, что станет важным шагом в развитии автозавода.