Стало известно, какие турбодвигатели признаны самыми надёжными в мире

Эксперты издания HotCars назвали два самых надёжных турбодвигателя в мире. Один из них — турбомотор Honda K20C1, установленный под капотом Civic Type R.
Этот 2,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий до 306 л. с. и 295 Нм крутящего момента, разработан специально для версии Civic Type R FK2 и используется также в новом Acura Integra Type-S.
Основной проблемой является периодическая течь масла из-за прокладки передней крышки клапанов. Второй двигатель — Volkswagen EA888, представленный в 2008 году и выпускающийся в 1,8- и 2,0-литровых версиях. Устанавливается в Volkswagen Golf GTI, Arteon и моделях Audi и Skoda.
Проблемы двигателя включают термостат и водяную помпу, требующую замены через 40-45 тыс. миль. Оба двигателя могут проехать более 160 тыс. км без серьёзных проблем.
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