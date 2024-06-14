Стало известно, какие турбодвигатели признаны самыми надёжными в мире

Эксперты назвали два самых надёжных турбомотора в мире

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты издания HotCars назвали два самых надёжных турбодвигателя в мире. Один из них — турбомотор Honda K20C1, установленный под капотом Civic Type R.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот 2,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий до 306 л. с. и 295 Нм крутящего момента, разработан специально для версии Civic Type R FK2 и используется также в новом Acura Integra Type-S.

Основной проблемой является периодическая течь масла из-за прокладки передней крышки клапанов. Второй двигатель — Volkswagen EA888, представленный в 2008 году и выпускающийся в 1,8- и 2,0-литровых версиях. Устанавливается в Volkswagen Golf GTI, Arteon и моделях Audi и Skoda.

Проблемы двигателя включают термостат и водяную помпу, требующую замены через 40-45 тыс. миль. Оба двигателя могут проехать более 160 тыс. км без серьёзных проблем.