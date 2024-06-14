Эти простые шаги могут спасти ваш отпуск: подготовка авто к дальним поездкам

Автомобильные путешествия становятся все популярнее в России, и, чтобы отпуск прошёл без проблем, важно заранее подготовить машину к дальним поездкам.
Технический директор Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", что первым шагом должна быть комплексная диагностика на сертифицированной СТО, включающая проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя. Также необходимо проверить развал-схождение, осветительные приборы и аккумулятор.
Важно заменить технические жидкости, включая моторное масло, и проверить систему кондиционирования. Дополнительно следует обновить дворники и пополнить бачок стеклоомывателя. Эти меры помогут сделать ваше путешествие безопасным и комфортным.
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