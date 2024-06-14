Россияне заложили более 858 тысяч автомобилей — узнайте, почему

Число заложенных автомобилей в России выросло на 60% за 5 месяцев 2024 года

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За первые 5 месяцев 2024 года россияне заложили более 858 тыс. транспортных средств, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

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В реестре уведомлений о залоге движимого имущества сейчас числится 10,9 млн записей о залогах на автомобили. Часто заложенные автомобили выставляются на продажу без предупреждения покупателей о наличии обременений.

Если предыдущий владелец прекращает выплаты банку, новый владелец может быть вынужден погасить долг или вернуть автомобиль. В ФНП советуют внимательно изучать историю машины и проверять её в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, чтобы избежать подобных проблем.