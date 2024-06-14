Узнайте, какие подержанные авто стали хитом весны 2023 года в России

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Весной 2023 года россияне чаще всего покупали подержанные авто в крупных городах

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Авто

Весной 2023 года самые популярные подержанные автомобили в России были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, стоимостью до 1 млн рублей. В категории до 3 млн рублей лидировали марки BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Lexus и Volkswagen, с моделями BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 в авангарде.

Весной 2023 года россияне чаще всего покупали подержанные авто в крупных городах
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 3.0

Наибольшее количество продаж подержанных авто произошло в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Подмосковье, Башкортостане и Свердловской области. В Москве чаще всего покупали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, со средней ценой 1,3 млн рублей. В Санкт-Петербурге лидировали Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, с медианной ценой 1,27 млн рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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