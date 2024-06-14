Невероятно: Nissan Leaf 2025 года остаётся самым дешёвым электромобилем в США

Новый Nissan Leaf 2025: цена остается неизменной, от 29 280 долларов

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Электрокар Nissan Leaf 2025 модельного года будет стоить столько же, сколько и модель этого года. Цена базовой комплектации S начинается от 29 280 долларов (около 2,6 млн рублей).

Фото: Wikipedia by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

В этой версии Leaf оснащается аккумулятором ёмкостью 40 кВт·ч, обеспечивающим до 240 км пробега на одном заряде. Модель SV Plus с большим аккумулятором на 60 кВт·ч и запасом хода до 341 км стоит от 37 330 долларов (примерно 3,3 млн рублей).

Оба варианта включают систему безопасности Nissan Safety Shield 360, а SV Plus дополнительно оснащён системой ProPilot Plus и интеллектуальной системой кругового обзора. Nissan Leaf 2025 остаётся самым дешёвым электромобилем на североамериканском рынке после прекращения производства Chevrolet Bolt.