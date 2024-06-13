Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: причин для паники по поводу покупки валюты нет
Эксперт назвал топ-5 неисправностей авто, вызванных некачественным бензином
Канада наложила санкции на легендарного советского вратаря Третьяка
Сарик Андреасян начал снимать фильм "Простоквашино"
Канада ввела санкции против РНПК
Челябинский Минздрав: купание в фонтанах чревато заражением глистами и гепатитом
Четыре здоровьесберегающих вопроса, которые могут подсказать ранняя седина
"Ингосстрах" после введения санкций Великобритании работает в обычном режиме
Эксперты назвали породы кошек для аллергиков
Эксперт рассказал о подвохе недорогих подержанных авто с малым пробегом

Автоэксперт Васильев: за подержанное авто придётся заплатить огромный утильсбор

1:09
Авто

На рынке подержанных автомобилей появились сравнительно недорогие машины с малым пробегом, но покупателям следует быть осторожными, сообщил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. По его словам, продавцы могут умышленно не упоминать о необходимости уплаты большого утилизационного сбора.

Автоэксперт Васильев: за подержанное авто придётся заплатить огромный утильсбор
Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Согласно новым правилам, за автомобиль, купленный по параллельному импорту, придется заплатить значительную сумму за утилизационный сбор. Продавцы часто "забывают" об этом предупреждать", — отметил Васильев.

Автоэксперт также подчеркнул, что новому владельцу таких автомобилей впоследствии придется найти крупную сумму, иначе машина не будет зарегистрирована. Васильев предупредил, что погоня за мгновенной выгодой может обернуться проблемами.

Если на продажу выставляется автомобиль по привлекательной цене, в хорошем состоянии и с малым пробегом, это может скрывать потенциальные риски. Такие машины могут быть заложены или находиться под арестом. В таком случае новому владельцу придется в суде доказывать свое право на автомобиль.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Месси не собирается тренировать футболистов после завершения карьеры
Автоэксперт Васильев: за подержанное авто придётся заплатить огромный утильсбор
ЦБ объявил официальные курсы на основе внебиржевых торгов
Турецкая актриса Мелиса Дёнгель призналась в любви к русской кухне
Чемпионка ОИ из Австралии Кернс заявила, что билеты на Игры-2024 слишком дорогие
Врач Соломатина: зелёный лук поддерживает здоровье суставов при помощи коллагена
"ВСК": работы на даче и огороде помогают сжигать до 450 калорий в час
Как различаются значения жестов в разных культурах
Яблочно-малиновый чизкейк: торт для праздничного стола
Кинологи ответили, почему нельзя кричать на собаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников