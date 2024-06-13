Эксперт рассказал о подвохе недорогих подержанных авто с малым пробегом

Автоэксперт Васильев: за подержанное авто придётся заплатить огромный утильсбор

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей появились сравнительно недорогие машины с малым пробегом, но покупателям следует быть осторожными, сообщил агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. По его словам, продавцы могут умышленно не упоминать о необходимости уплаты большого утилизационного сбора.

Фото: Wikipedia by James086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Согласно новым правилам, за автомобиль, купленный по параллельному импорту, придется заплатить значительную сумму за утилизационный сбор. Продавцы часто "забывают" об этом предупреждать", — отметил Васильев.

Автоэксперт также подчеркнул, что новому владельцу таких автомобилей впоследствии придется найти крупную сумму, иначе машина не будет зарегистрирована. Васильев предупредил, что погоня за мгновенной выгодой может обернуться проблемами.

Если на продажу выставляется автомобиль по привлекательной цене, в хорошем состоянии и с малым пробегом, это может скрывать потенциальные риски. Такие машины могут быть заложены или находиться под арестом. В таком случае новому владельцу придется в суде доказывать свое право на автомобиль.