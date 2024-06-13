Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как различаются значения жестов в разных культурах
Яблочно-малиновый чизкейк: торт для праздничного стола
Кинологи ответили, почему нельзя кричать на собаку
Чем подкормить томаты во время цветения?
Эксперт: американские санкции окажут влияние на экономику РФ
Шукшина объяснила, как должен звучать хит Инстасамки согласно духовному коду
Навка заверила, что для выступления Валиевой в её шоу есть все разрешения
Слишкович ответил на слухи о себе
Врач Ражева указала на основные причины зуда кожи
Неожиданные факты об использовании старого моторного масла, которые могут стоить вам тысячи

Эксперты "ЗР" назвали признаки того, что моторное масло нужно срочно заменить

2:28
Авто

Использование отработанного моторного масла может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту автомобиля. В сервисных книжках указывается, что замену масла следует производить не реже одного раза в год, если пробег автомобиля не превышает 15 тысяч километров. То есть, даже при редких поездках масло "стареет" и его необходимо обновлять.

Эксперты "ЗР" назвали признаки того, что моторное масло нужно срочно заменить
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Эксперты журнала "За рулем" определили признаки, указывающие на необходимость срочной замены масла.

Во-первых, это срок, указанный в сервисной книжке — один год. Без потери качества масло может храниться только в закрытой канистре, без контакта с воздухом. В двигателе начинается ускоренное окисление масла из-за нагревания и охлаждения, а также взаимодействия с агрессивными картерными газами.

При сложных условиях эксплуатации, таких как езда по грунтовым дорогам, частые запуски в морозы и короткие поездки, частые пробки, буксировка прицепа, движение на скоростях выше 120 км/ч, езда по горным дорогам, длительная работа на холостом ходу и использование автозапуска, масло рекомендуется менять раз в полгода.

Вторым признаком является расчет моточасов с помощью специальных приборов или формул. Это особенно важно для автомобилей, которые часто стоят с работающим двигателем (такси, машины с личными водителями, автомобили с автозапуском) и эксплуатируются в холодном климате. Замена обязательна, если пробег приближается к 300 моточасам.

Также необходимо проверять уровень и состояние масла не реже одного раза в тысячу-полторы тысячи километров. Если уровень резко снижается, это означает, что масло выработало свой ресурс или изначально было низкого качества и не справляется с нагрузками двигателя.

Масло на щупе у бензинового двигателя не должно быть абсолютно черным (риски должны просматриваться); не должно быть горелого запаха (это свидетельствует о перегреве масла). Если капнуть масло на бумагу, на ней не должно быть следов сажи и блесток металла.

Проверяйте вязкость масла: капля на вынутом щупе должна застыть, собраться, продержаться несколько секунд и только потом упасть. Этот тест следует проводить при каждой проверке уровня масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Эксперт: американские санкции окажут влияние на экономику РФ
Шукшина объяснила, как должен звучать хит Инстасамки согласно духовному коду
Слишкович ответил на слухи о себе
Навка заверила, что для выступления Валиевой в её шоу есть все разрешения
Врач Ражева указала на основные причины зуда кожи
Финансист Коган: санкции против Мосбиржи не угрожают валютным счетам россиян
Алексей Гаврилов относится к сыну жены как к своему собственному
Daily Mail: анемия и стресс могут быть причинами постоянной усталости
Китай начал готовить альтернативу для швейцарского "мирного" саммита
Топ-3 самых красивых пород собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников