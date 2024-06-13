Неожиданные факты об использовании старого моторного масла, которые могут стоить вам тысячи

Эксперты "ЗР" назвали признаки того, что моторное масло нужно срочно заменить

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Использование отработанного моторного масла может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту автомобиля. В сервисных книжках указывается, что замену масла следует производить не реже одного раза в год, если пробег автомобиля не превышает 15 тысяч километров. То есть, даже при редких поездках масло "стареет" и его необходимо обновлять.

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Эксперты журнала "За рулем" определили признаки, указывающие на необходимость срочной замены масла.

Во-первых, это срок, указанный в сервисной книжке — один год. Без потери качества масло может храниться только в закрытой канистре, без контакта с воздухом. В двигателе начинается ускоренное окисление масла из-за нагревания и охлаждения, а также взаимодействия с агрессивными картерными газами.

При сложных условиях эксплуатации, таких как езда по грунтовым дорогам, частые запуски в морозы и короткие поездки, частые пробки, буксировка прицепа, движение на скоростях выше 120 км/ч, езда по горным дорогам, длительная работа на холостом ходу и использование автозапуска, масло рекомендуется менять раз в полгода.

Вторым признаком является расчет моточасов с помощью специальных приборов или формул. Это особенно важно для автомобилей, которые часто стоят с работающим двигателем (такси, машины с личными водителями, автомобили с автозапуском) и эксплуатируются в холодном климате. Замена обязательна, если пробег приближается к 300 моточасам.

Также необходимо проверять уровень и состояние масла не реже одного раза в тысячу-полторы тысячи километров. Если уровень резко снижается, это означает, что масло выработало свой ресурс или изначально было низкого качества и не справляется с нагрузками двигателя.

Масло на щупе у бензинового двигателя не должно быть абсолютно черным (риски должны просматриваться); не должно быть горелого запаха (это свидетельствует о перегреве масла). Если капнуть масло на бумагу, на ней не должно быть следов сажи и блесток металла.

Проверяйте вязкость масла: капля на вынутом щупе должна застыть, собраться, продержаться несколько секунд и только потом упасть. Этот тест следует проводить при каждой проверке уровня масла.