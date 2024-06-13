Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к долгой поездке летом

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Fit Service: перед дальней поездкой автомобиль нужно отправить на СТО

1:21
Авто

Перед продолжительной поездкой на автомобиле необходимо тщательно подготовить транспортное средство. Об этом сообщил "Российской газете" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Fit Service: перед дальней поездкой автомобиль нужно отправить на СТО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Прежде всего, нужно пройти комплексную диагностику на сертифицированной станции технического обслуживания. Диагностика должна включать проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя", — подчеркнул эксперт.

Родионов отметил, что современная диагностика позволяет смоделировать дорожные нагрузки на автомобиль. Это помогает определить, справится ли машина с предстоящей поездкой.

Кроме того, Родионов рекомендовал проверить развал-схождение, световые приборы, аккумуляторную батарею, а также уровни и состояние технических жидкостей. Например, если вскоре предстоит замена масла, лучше сделать это перед поездкой. По словам Родионова, не лишним будет взять с собой дополнительную канистру масла.

Перед дальней поездкой специалист также советует проверить исправность кондиционера, ремней ГРМ и батареек в брелоке сигнализации. В завершение Родионов порекомендовал взять запасные ключи, обновить дворники и заправить бак.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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