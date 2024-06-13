Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к долгой поездке летом

Перед продолжительной поездкой на автомобиле необходимо тщательно подготовить транспортное средство. Об этом сообщил "Российской газете" технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
"Прежде всего, нужно пройти комплексную диагностику на сертифицированной станции технического обслуживания. Диагностика должна включать проверку ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и двигателя", — подчеркнул эксперт.
Родионов отметил, что современная диагностика позволяет смоделировать дорожные нагрузки на автомобиль. Это помогает определить, справится ли машина с предстоящей поездкой.
Кроме того, Родионов рекомендовал проверить развал-схождение, световые приборы, аккумуляторную батарею, а также уровни и состояние технических жидкостей. Например, если вскоре предстоит замена масла, лучше сделать это перед поездкой. По словам Родионова, не лишним будет взять с собой дополнительную канистру масла.
Перед дальней поездкой специалист также советует проверить исправность кондиционера, ремней ГРМ и батареек в брелоке сигнализации. В завершение Родионов порекомендовал взять запасные ключи, обновить дворники и заправить бак.
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