Лихачей приструнят или возникнут новые проблемы?: названы минусы закона об опасном вождении

В Государственной Думе депутаты обсуждают новую законодательную инициативу, направленную на борьбу с опасным вождением. Планируется введение штрафов за манёвры, которые могут представлять угрозу безопасности на дорогах.
Автоэксперт Константин Лигачев отмечает, что принятие закона об опасном вождении может привести к неоднозначным ситуациям. Водители иногда вынуждены совершать рискованные манёвры. Каждый такой случай потребует индивидуального рассмотрения.
Например, если водитель движется по МКАД с разрешённой скоростью 100 км/ч и внезапно видит впереди яму, он попытается объехать её. Камера может расценить резкое перестроение как "опасное вождение", и водитель получит несправедливый штраф.
Специалист рассуждает, что водитель просто пытался избежать более серьёзных последствий. Не совершив этот маневр, он мог бы проколоть колесо или даже повредить автомобиль. Аналогичная ситуация может возникнуть, если на дорогу выбежало животное. В таком случае доказать свою невиновность можно будет только с помощью видеорегистратора.
Лигачев считает, что изменения в правилах вступят в силу не скоро, так как на реализацию закона и объяснение водителям всех тонкостей новых норм потребуется много времени.
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