Лихачей приструнят или возникнут новые проблемы?: названы минусы закона об опасном вождении

В Государственной Думе депутаты обсуждают новую законодательную инициативу, направленную на борьбу с опасным вождением. Планируется введение штрафов за манёвры, которые могут представлять угрозу безопасности на дорогах.

Фото: flickr.com by Axion23 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy