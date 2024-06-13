Какой электрокар можно купить по цене Lada Granta: топ-5 моделей

Какой электрокар можно купить по цене Lada Granta: список из пяти моделей

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В России интерес к электромобилям постепенно увеличивается, однако до массовых продаж ещё далеко. Электрокары остаются в стране привилегией для состоятельных автовладельцев. Лидером сегмента является китайский Zeekr 001, стоимость которого начинается от 7 млн рублей.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Журнал 110km.ru рассказал, какие электромобили можно приобрести за цену, сопоставимую с новой Lada Granta.

Несмотря на рост продаж электрокаров по всему миру, в России эти автомобили всё ещё считаются экзотикой, привлекая внимание на дорогах. Стоимость таких машин значительно превышает стоимость аналогичных автомобилей с ДВС, а необходимая инфраструктура всё ещё слабо развита.

Сеть зарядных станций сосредоточена в крупных городах, а на трассах они встречаются редко и в основном на платных участках. При покупке электромобиля важно быть готовым заряжать его дома или на работе.

Наиболее доступным новым электромобилем остаётся отечественный седан Evolute i-Pro, стоимость которого с максимальной скидкой начинается от 1,8 млн рублей. В пределах бюджета новой Lada Granta, который составляет от 700 тысяч до 1 млн рублей, можно рассматривать только подержанные варианты.

Такие автомобили подходят для спокойных городских поездок. Запас хода сильно зависит от стиля вождения — чем активнее езда, тем быстрее разряжается батарея. Безусловным лидером сегмента является японский хэтчбек Nissan Leaf.

Nissan Leaf

Пятидверный хэтчбек Nissan Leaf стал одним из первых массовых электромобилей в истории мирового автопрома. Продажи начались весной 2010 года. В 2017 году автомобиль сменил поколение, а летом 2022-го вышел рестайлинговый вариант. В указанный бюджет вписывается модель первого поколения, выпущенная в 2012–2014 годах, с пробегом 60-100 тысяч километров и правым рулем. Владельцы ценят его за надежность, динамику и управляемость.

Автомобиль оснащён электромотором мощностью 109 л. с. (80 кВт). Ёмкость батареи составляет 24 или 30 кВт·ч, что в идеале должно хватать на 175-250 километров пробега. Со временем ёмкость батареи снижается, и её ячейки придётся менять, что стоит не менее 300 тысяч рублей.

Smart Fortwo electric drive

Компактный двухместный городской автомобиль Smart Fortwo длиной 2,5 метра получил электрическую версию в 2009 году с выходом второго поколения. Электромобиль третьего поколения, продажи которого начались в конце 2011 года, оснащён более мощным мотором — 75 л. с. (55 кВт) и новым литий-ионным аккумулятором ёмкостью 17 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 145 километров по циклу NEDC.

В указанный бюджет вписывается Smart Fortwo ED, выпущенный в 2013–2014 годах, с пробегом 40-80 тысяч километров. Владельцы отмечают, что даже 10-летний автомобиль проезжает не менее 120 километров летом и не менее 70 километров зимой. Smart ценят за оригинальный дизайн и компактные размеры, но критикуют за жесткую подвеску и плохую шумоизоляцию.

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi представила свой "инновационный электрический автомобиль" (MiEV) в 2010 году. Электромобиль был создан на базе бензинового кей-кара Mitsubishi i 2006 года. Пятидверный хэтчбек активно поставлялся в Россию в 2014–2015 годах благодаря отмене таможенных пошлин на электромобили.

В бюджет новой Lada Granta попадают экземпляры Mitsubishi i-MiEV, выпущенные в 2012–2014 годах, с пробегом 110-125 тысяч километров. В зависимости от версии автомобиль оснащён электромотором мощностью 41 л. с. (30 кВт), 64 л. с. (47 кВт) или 67 л. с. (49 кВт). Первый вариант имеет батарею ёмкостью 10,5 кВт·ч с запасом хода до 120 километров, остальные два — аккумулятор ёмкостью 16 кВт·ч с запасом хода 130-160 километров.

Главные достоинства модели — надёжность, динамика и компактные размеры. Она легче и меньше Nissan Leaf, что увеличивает запас хода. Недостатки включают спартанский салон и ограниченную вместимость.

Lada Ellada

В 2011 году АвтоВАЗ представил первый российский серийный электромобиль, построенный на базе Lada Kalina. Официальная премьера состоялась в 2013 году. В 2012–2013 годах было выпущено около ста экземпляров, после чего проект был заморожен из-за разногласий с потенциальным заказчиком — администрацией Ставрополья. Часть машин распределили по регионам, часть продали частным клиентам.

Lada Ellada оснащена электромотором мощностью 82 л. с. (60 кВт) и аккумуляторами ёмкостью 23 кВт·ч с запасом хода 150 километров. Срок службы батареи — 3000 циклов. В холодное время года дальность хода значительно сокращается. Преимущества включают низкую стоимость обслуживания, унификацию с "Калиной", недостатки — аскетичное оснащение, сомнительную безопасность и дизайн.

Geely Panda Mini

Среди более свежих вариантов стоит рассмотреть компактный китайский электромобиль. На крупных площадках размещены многочисленные объявления от дилеров, предлагающих доставку из Китая. За Geely Panda Mini 2023 года выпуска с минимальным пробегом до 10 тысяч километров просят около 1 млн рублей.

Трёхдверный хэтчбек массой всего 715 килограммов оснащён электромотором мощностью 27 л. с. (20 кВт) и батареей ёмкостью 9,61 кВт·ч, что обеспечивает запас хода 120 километров. Полная зарядка занимает около 5 часов. Модель уже завоевала популярность на китайском рынке, с продажами более 100 тысяч экземпляров за первый год.