Осторожно: вот почему дешёвые автомобили с малым пробегом могут разрушить ваш бюджет

В продаже появились подержанные машины с минимальным пробегом и по низкой цене, но автоэксперт Егор Васильев предупреждает, что это явный признак проблем.
В интервью агентству "Прайм" он отметил, что недобросовестные продавцы часто скрывают проблемы таких автомобилей, которые могут быть заложены, находиться под арестом или иметь непогашенный автокредит. Также возможны проблемы с документами или неправильной растаможкой.
Технические проблемы могут включать последствия тяжелых ДТП, некачественный ремонт или дорогие комплектующие. Возможны и криминальные случаи с угнанными машинами. Васильев советует избегать подобных покупок, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми и юридическими проблемами.
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