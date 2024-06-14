Осторожно: вот почему дешёвые автомобили с малым пробегом могут разрушить ваш бюджет

Автоэксперт предупредил о рисках покупки дешёвых машин с минимальным пробегом

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В продаже появились подержанные машины с минимальным пробегом и по низкой цене, но автоэксперт Егор Васильев предупреждает, что это явный признак проблем.

Фото: flickr.com by Джейсон Лоуренс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что недобросовестные продавцы часто скрывают проблемы таких автомобилей, которые могут быть заложены, находиться под арестом или иметь непогашенный автокредит. Также возможны проблемы с документами или неправильной растаможкой.

Технические проблемы могут включать последствия тяжелых ДТП, некачественный ремонт или дорогие комплектующие. Возможны и криминальные случаи с угнанными машинами. Васильев советует избегать подобных покупок, чтобы не столкнуться с серьезными финансовыми и юридическими проблемами.