Узнайте, почему цены на популярные китайские авто падают на вторичном рынке

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин объяснил снижение цен на востребованные китайские автомобили в России ростом предложений на вторичном рынке.
В беседе с "lenta.ru" он отметил, что расширение ассортимента моделей из Китая и увеличение их доли среди новых машин стали основной причиной удешевления на "вторичке".
Дополнительно, спецпредложения от дилеров на покупку новых авто 2023 года стимулируют россиян обновлять свои машины китайского производства, предпочитая более свежие модели или новые бренды, недавно появившиеся на российском рынке.
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