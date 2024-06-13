Стало известно, почему российские запчасти лучше зарубежных для ремонта иномарок

Автосервисы в России всё чаще используют отечественные запчасти для ремонта автомобилей, включая иностранные марки, сообщает "Известия". Российские производители начали выпускать запчасти, которые часто превосходят по качеству зарубежные аналоги.
В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) отметили, что такие детали не являются полными аналогами оригиналов, но обычно они качественнее, чем неизвестные зарубежные детали.
Глава РСА Евгений Уфимцев пояснил, что предприятия, которые раньше собирали автомобили, теперь перешли на производство простых деталей, что способствует росту качества отечественных запчастей.
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