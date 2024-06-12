Механическая коробка передач: 5 причин, почему ваше сцепление изнашивается быстрее

Автомеханик рассказал, как водители убивают сцепление в машине

Количество автомобилей с механической коробкой передач постепенно уменьшается, однако спрос на них продолжает оставаться стабильным. Для того чтобы переключить передачу на механике, необходимо выжать сцепление и выбрать соответствующую скорость. Однако сцепление не является долговечным элементом автомобиля и часто выходит из строя из-за ошибок водителей.

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Опытный автомеханик пояснил, какие именно ошибки приводят к быстрому износу сцепления. Во-первых, это привычка водителей постоянно держать ногу на педали сцепления, даже если оно не выжато полностью. Нужно понимать, что даже легкое прикосновение к педали создает нагрузку на конструктивные элементы.

Если нога постоянно находится на педали, сцепление изнашивается гораздо быстрее, что приводит к его преждевременному выходу из строя, сообщает naavtotrasse.ru.

Еще одной распространенной причиной быстрого износа сцепления является неправильное начало движения. Многие водители любят резко стартовать, иногда даже с пробуксовкой, что значительно увеличивает нагрузку на сцепление. Такие действия приводят к перегреву и быстрому износу механизма.

Также важным фактором является неправильное использование сцепления при замедлении автомобиля. При выжатом сцеплении коробка передач разъединяется с двигателем, что не позволяет мотору помогать в процессе торможения.

В результате вся нагрузка ложится на тормозную систему, а сцепление получает дополнительное напряжение, что ведет к его ускоренному износу.