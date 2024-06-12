Скрытые опасности луж: почему нельзя разгоняться на мокрой дороге

Автоэксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя

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Никогда не забывайте проверять состояние шин и давление в них, особенно в плохую погоду. Это правило становится еще важнее, когда шины старые, так как они хуже отводят воду и сцепление с дорогой снижается. В таком случае необходимо ездить с особой осторожностью, отмечает эксперт сервиса "Авто.ру" Иван Ананьев.

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Он напомнил, что после сильного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды, что увеличивает риск аквапланирования, когда шины теряют контакт с дорогой.

Чтобы этого избежать, рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, что даст больше времени на реакцию и снизит вероятность ДТП.

Следует избегать движения по залитым колеям, иначе шины могут не справиться с отводом влаги, и автомобиль может потерять управление.

В дождь и после него видимость на дороге может значительно ухудшиться. Эксперт советует использовать фары даже днем, чтобы ваш автомобиль был лучше виден другим водителям. Также можно включить противотуманные фары и аварийную сигнализацию. Стекла и зеркала должны быть чистыми.

Кроме того, специалист подчеркнул, что нельзя въезжать в воду на высокой скорости, даже если это знакомый участок дороги. Также следует избегать больших луж, так как вода может скрывать глубокие ямы и другие препятствия, которые могут повредить машину.

Проезжать через лужу нужно медленно и аккуратно, удерживая руль ровно, чтобы автомобиль не занесло. При въезде в глубокую лужу вода может попасть в воздухозаборник и вызвать гидроудар двигателя, предупреждает Ананьев.