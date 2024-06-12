Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кого лучше завести, кошку или собаку?
Почему кошка перестала ходить в лоток: 5 популярных причин
Против Аяза Шабутдинова возбудили ещё несколько уголовных дел
История о спасённой кошке и полученной страховке
Всё, что нужно знать перед поездкой в Хургаду: лучшие сезоны, виза и советы туристам
Правила выбора: как подобрать идеальную маску для лица
Томас Бах назвал предстоящую Олимпиаду в Париже "праздником человечности"
Эксперт рассказал, как россиянам сократить расходы на ЖКХ
Топ-5 фильмов для идеального романтического вечера
Скрытые опасности луж: почему нельзя разгоняться на мокрой дороге

Автоэксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя

1:46
Авто

Никогда не забывайте проверять состояние шин и давление в них, особенно в плохую погоду. Это правило становится еще важнее, когда шины старые, так как они хуже отводят воду и сцепление с дорогой снижается. В таком случае необходимо ездить с особой осторожностью, отмечает эксперт сервиса "Авто.ру" Иван Ананьев.

Автоэксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя
Фото: openverse by State Farm is licensed under CC BY 2.0

Он напомнил, что после сильного дождя дороги становятся опасными из-за скопившейся воды, что увеличивает риск аквапланирования, когда шины теряют контакт с дорогой.

Чтобы этого избежать, рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей, что даст больше времени на реакцию и снизит вероятность ДТП.

Следует избегать движения по залитым колеям, иначе шины могут не справиться с отводом влаги, и автомобиль может потерять управление.

В дождь и после него видимость на дороге может значительно ухудшиться. Эксперт советует использовать фары даже днем, чтобы ваш автомобиль был лучше виден другим водителям. Также можно включить противотуманные фары и аварийную сигнализацию. Стекла и зеркала должны быть чистыми.

Кроме того, специалист подчеркнул, что нельзя въезжать в воду на высокой скорости, даже если это знакомый участок дороги. Также следует избегать больших луж, так как вода может скрывать глубокие ямы и другие препятствия, которые могут повредить машину.

Проезжать через лужу нужно медленно и аккуратно, удерживая руль ровно, чтобы автомобиль не занесло. При въезде в глубокую лужу вода может попасть в воздухозаборник и вызвать гидроудар двигателя, предупреждает Ананьев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Тесто на кефире без яиц и дрожжей: хороший вариант для пиццы или пирожков
Универсальное тесто на кефире: используйте его для пирожков, пиццы и лепёшек
Baijiahao: Китай последовал примеру России в истории с американским госдолгом
Как вырастить красивую и пышную герань: эффективные советы
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Элегантные стрижки для женщин 50+: пикси, каскады и боб
Огурцы на всё лето: как добиться непрерывного плодоношения в саду
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы
Последние материалы
История о спасённой кошке и полученной страховке
Всё, что нужно знать перед поездкой в Хургаду: лучшие сезоны, виза и советы туристам
Правила выбора: как подобрать идеальную маску для лица
Томас Бах назвал предстоящую Олимпиаду в Париже "праздником человечности"
Россия ответит Аргентине на поставки штурмовиков Super Etendard для ВСУ
Эксперт рассказал, как россиянам сократить расходы на ЖКХ
Топ-5 фильмов для идеального романтического вечера
Легкая и эффективная маска для лица из ягод и овощей на выходные
Автоэксперт Ананьев: лужа может привести к гидроудару двигателя
Оказывается, мороженое не помогает охладиться в жару и даёт кратковременный эффект
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников