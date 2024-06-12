Эксперт развенчал мифы: сколько на самом деле служит автомобильная пленка

Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин в своем материале рассказал о сроке службы пленки для оклейки автомобиля. По его словам, существует мнение, что пленка через три года теряет внешний вид и снимается вместе с лакокрасочным покрытием.
Это действительно так для дешевых виниловых материалов, которые до сих пор используют в такси. Однако винил может быть и качественным — такие пленки лучше сохраняют цвет и обладают большей эластичностью.
В настоящее время популярны полиуретановые пленки. Их средняя толщина составляет 200 микрон, что почти вдвое больше, чем толщина защитного покрытия металла (включая краску и лак) у многих современных автомобилей, пояснил эксперт. Такое покрытие способно выдержать удары камней и мелкие ДТП.
Полиуретановые пленки обычно бывают прозрачными — глянцевыми или матовыми.
"Качественная пленка может прослужить от 8 до 10 лет. Ее можно снять без повреждений заводской окраски. С деталями, окрашенными вторично, все зависит от качества работы маляров", — говорит Милешкин.
Во время эксплуатации пленку можно полировать, как и лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании ее можно защитить керамическим покрытием.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?