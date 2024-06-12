Эксперт развенчал мифы: сколько на самом деле служит автомобильная пленка

Автоэксперт Милешкин: качественная пленка для оклейки авто прослужит 8–10 лет

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Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин в своем материале рассказал о сроке службы пленки для оклейки автомобиля. По его словам, существует мнение, что пленка через три года теряет внешний вид и снимается вместе с лакокрасочным покрытием.

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Это действительно так для дешевых виниловых материалов, которые до сих пор используют в такси. Однако винил может быть и качественным — такие пленки лучше сохраняют цвет и обладают большей эластичностью.

В настоящее время популярны полиуретановые пленки. Их средняя толщина составляет 200 микрон, что почти вдвое больше, чем толщина защитного покрытия металла (включая краску и лак) у многих современных автомобилей, пояснил эксперт. Такое покрытие способно выдержать удары камней и мелкие ДТП.

Полиуретановые пленки обычно бывают прозрачными — глянцевыми или матовыми.

"Качественная пленка может прослужить от 8 до 10 лет. Ее можно снять без повреждений заводской окраски. С деталями, окрашенными вторично, все зависит от качества работы маляров", — говорит Милешкин.

Во время эксплуатации пленку можно полировать, как и лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании ее можно защитить керамическим покрытием.