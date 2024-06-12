9 секретных функций вашего авто, о которых молчат производители

Многие автовладельцы не осведомлены о стандартных функциях, установленных производителем в их автомобилях. Эксперты составили список из девяти наиболее полезных и простых функций, которые могут облегчить жизнь водителей.
Для семей с маленькими детьми предусмотрены две функции, которые помогут обезопасить малышей на задних сиденьях.
Во многих автомобилях с бесключевым доступом отсутствует видимый ключ. Однако он всё же имеется. Если аккумулятор разрядился, нужно найти фиксатор над крышкой и нажать на него, чтобы извлечь ключ.
Если в зеркале заднего вида светится светодиод, значит оно электрохромное и оснащено системой, предотвращающей ослепление фарами задних автомобилей. На некоторых зеркалах заднего вида также есть кнопка для открытия ворот или шлагбаума.
Водители могут регулировать высоту ремня безопасности с помощью специального механизма на средней стойке кузова. В многих автомобилях система прекращения подачи топлива активируется даже при небольших ДТП.
Для повторного включения нужно нажать специальную кнопку, указанную в инструкции к транспортному средству.
Эксперты также напомнили о кнопке рециркуляции воздуха, которая помогает быстрее устранить неприятные запахи. Водитель может заблокировать двери через центральный замок, нажав и удерживая соответствующую кнопку. После звукового сигнала двери заблокируются.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?