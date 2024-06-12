9 секретных функций вашего авто, о которых молчат производители

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9 секретных опций в машине, о которых многие владельцы даже не догадываются

1:49
Авто

Многие автовладельцы не осведомлены о стандартных функциях, установленных производителем в их автомобилях. Эксперты составили список из девяти наиболее полезных и простых функций, которые могут облегчить жизнь водителей.

9 секретных опций в машине, о которых многие владельцы даже не догадываются
Фото: Wikipedia by Estabiano is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для семей с маленькими детьми предусмотрены две функции, которые помогут обезопасить малышей на задних сиденьях.

  • Первая — это рычаг на задних дверях, блокирующий их открытие изнутри. При его активации дверь можно открыть только снаружи.
  • Вторая — кнопка под электростеклоподъемниками, блокирующая опускание стекол на остальных дверях.

Во многих автомобилях с бесключевым доступом отсутствует видимый ключ. Однако он всё же имеется. Если аккумулятор разрядился, нужно найти фиксатор над крышкой и нажать на него, чтобы извлечь ключ.

Если в зеркале заднего вида светится светодиод, значит оно электрохромное и оснащено системой, предотвращающей ослепление фарами задних автомобилей. На некоторых зеркалах заднего вида также есть кнопка для открытия ворот или шлагбаума.

Водители могут регулировать высоту ремня безопасности с помощью специального механизма на средней стойке кузова. В многих автомобилях система прекращения подачи топлива активируется даже при небольших ДТП.

Для повторного включения нужно нажать специальную кнопку, указанную в инструкции к транспортному средству.

Эксперты также напомнили о кнопке рециркуляции воздуха, которая помогает быстрее устранить неприятные запахи. Водитель может заблокировать двери через центральный замок, нажав и удерживая соответствующую кнопку. После звукового сигнала двери заблокируются.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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