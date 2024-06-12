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ТО для двигателя: почему это важно и как правильно проводить — советы эксперта

Автоэксперт Колодочкин рассказал, как продлить срока службы двигателя

1:23
Авто

Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин дал советы по увеличению срока службы двигателя автомобиля. Он рекомендует проводить техническое обслуживание сразу после завершения обкатки, называемого "нулевым ТО".

Автоэксперт Колодочкин рассказал, как продлить срока службы двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

"Имеет смысл заменить моторное масло. Масло первой заливки является обкаточным, так как в процессе обкатки оно собирает различные микрочастицы и продукты износа. Продолжать использовать такое масло в новом двигателе нецелесообразно. Обкатка обычно завершается примерно на двух тысячах километров пробега, поэтому после этого пробега масло следует заменить на свежее", — поясняет Колодочкин.

Эксперт отмечает, что жидкость в автоматической коробке передач редко служит более 60 тысяч километров. В условиях сильного мороза или при частой буксировке прицепов этот срок может быть еще меньше.

Поэтому необходимо чаще менять жидкость, так как она является типичным расходным материалом. Это же правило применяется к раздаточным коробкам, редукторам мостов, механическим коробкам передач и многодисковым муфтам.

Кроме того, перед нагрузкой на двигатель необходимо дать ему возможность немного прогреться. Для этого необязательно стоять на месте; можно проехать хотя бы километр без резких маневров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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