Сюткин запрещает дочери выходить замуж за актеров

Валерий Сюткин переживает за дочь Виолу и ее личную жизнь

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Валерий Сюткин обеспокоен личной жизнью своей 27-летней дочери Виолы, которая работает заведующей театральной труппой и продюсером фестиваля искусств "Черешневый лес".

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на успехи в карьере, Виоле не удается найти подходящего партнера. Сюткин отмечает, что многие мужчины алчны и расчетливы, и настоятельно советует дочери не выходить замуж за актеров.

Музыкант считает, что нет достойных ухажеров, поэтому Виола пока одинока. У Сюткина четверо детей от разных браков, и он уже дедушка. Недавно предприниматель Александр Альмин попал в неприятную ситуацию из-за концерта Сюткина, исполнившего 17 песен группы "Браво", что обернулось штрафом в 340 тысяч рублей.