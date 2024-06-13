Сюткин запрещает дочери выходить замуж за актеров

Валерий Сюткин обеспокоен личной жизнью своей 27-летней дочери Виолы, которая работает заведующей театральной труппой и продюсером фестиваля искусств "Черешневый лес".
Несмотря на успехи в карьере, Виоле не удается найти подходящего партнера. Сюткин отмечает, что многие мужчины алчны и расчетливы, и настоятельно советует дочери не выходить замуж за актеров.
Музыкант считает, что нет достойных ухажеров, поэтому Виола пока одинока. У Сюткина четверо детей от разных браков, и он уже дедушка. Недавно предприниматель Александр Альмин попал в неприятную ситуацию из-за концерта Сюткина, исполнившего 17 песен группы "Браво", что обернулось штрафом в 340 тысяч рублей.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.