Параллельный импорт авто в России сохранится ещё на 3 года

Параллельный импорт автомобилей в России продлён до 2027 года

На ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что параллельный импорт автомобилей в России будет продолжаться до 2027 года, хотя перечень товаров может сократиться.

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Ведущие игроки авторынка восприняли эту новость спокойно. Алексей Стариков из «Авилон» отметил, что серьёзных изменений не ожидается, а спрос в этом сегменте останется стабильным.

Николай Иванов из «Рольф» видит в этом возможность для долгосрочного планирования и укрепления цепочек поставок. Особенно востребованы будут премиальные внедорожники и кроссоверы. Продавцы считают, что выгодно ввозить модели, уже знакомые российским потребителям, и не ожидают значительного сокращения списка моделей.