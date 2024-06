Параллельный импорт авто в России сохранится ещё на 3 года

На ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что параллельный импорт автомобилей в России будет продолжаться до 2027 года, хотя перечень товаров может сократиться.

