Параллельный импорт авто в России сохранится ещё на 3 года

На ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что параллельный импорт автомобилей в России будет продолжаться до 2027 года, хотя перечень товаров может сократиться.
Ведущие игроки авторынка восприняли эту новость спокойно. Алексей Стариков из «Авилон» отметил, что серьёзных изменений не ожидается, а спрос в этом сегменте останется стабильным.
Николай Иванов из «Рольф» видит в этом возможность для долгосрочного планирования и укрепления цепочек поставок. Особенно востребованы будут премиальные внедорожники и кроссоверы. Продавцы считают, что выгодно ввозить модели, уже знакомые российским потребителям, и не ожидают значительного сокращения списка моделей.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.