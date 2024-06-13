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Параллельный импорт авто в России сохранится ещё на 3 года

Параллельный импорт автомобилей в России продлён до 2027 года

Авто

На ПМЭФ-2024 первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что параллельный импорт автомобилей в России будет продолжаться до 2027 года, хотя перечень товаров может сократиться.

Параллельный импорт автомобилей в России продлён до 2027 года
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_ is licensed under Creative Commons CC BY

Ведущие игроки авторынка восприняли эту новость спокойно. Алексей Стариков из «Авилон» отметил, что серьёзных изменений не ожидается, а спрос в этом сегменте останется стабильным.

Николай Иванов из «Рольф» видит в этом возможность для долгосрочного планирования и укрепления цепочек поставок. Особенно востребованы будут премиальные внедорожники и кроссоверы. Продавцы считают, что выгодно ввозить модели, уже знакомые российским потребителям, и не ожидают значительного сокращения списка моделей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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