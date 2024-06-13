Неожиданные факты: почему замена масла каждые 15 тыс. км — не всегда правильное решение

Журнал "За рулём" рассказал о четырёх методах определения необходимости замены моторного масла, помимо стандартных рекомендаций из сервисной книжки.
Во-первых, масло следует менять раз в год, даже при малом пробеге, из-за его старения и окисления в двигателе. Во-вторых, стандартный интервал замены масла каждые 15 тыс. км актуален только при идеальных условиях эксплуатации.
В реальной жизни, при тяжёлых условиях, таких как частые пуски в мороз, пробки и высокие нагрузки, интервал следует сокращать вдвое. Третий метод — расчёт по моточасам — особенно полезен для машин, работающих на холостом ходу. Четвёртый — оценка состояния масла по его уровню, цвету, запаху и вязкости.
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