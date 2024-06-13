Шины дешевле: как кризис заставил россиян пересмотреть покупки

Агентство "Автостат" опросило российских автомобилистов о влиянии экономической ситуации на покупку летних шин. Оказалось, что 38,8% респондентов изменили свои планы: 31,1% готовы отложить покупку, 28,7% выберут более дешёвые шины, а 13,3% решили купить, пока нужный бренд в наличии.
10,4% спешат приобрести шины до повышения цен, 7,1% готовы к покупке бывших в эксплуатации шин, а 6,1% планируют использовать заёмные средства. 2,8% намерены реже пользоваться автомобилем, а 0,5% выбрали другую марку шин.
В сегменте доступных шин лидируют марки Triangle, Кама, Viatti, Kumho и Matador. Эксперты отмечают уверенные позиции Triangle благодаря соотношению цены и качества.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.