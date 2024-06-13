Шины дешевле: как кризис заставил россиян пересмотреть покупки

Как экономическая ситуация влияет на покупку летних шин

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Агентство "Автостат" опросило российских автомобилистов о влиянии экономической ситуации на покупку летних шин. Оказалось, что 38,8% респондентов изменили свои планы: 31,1% готовы отложить покупку, 28,7% выберут более дешёвые шины, а 13,3% решили купить, пока нужный бренд в наличии.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

10,4% спешат приобрести шины до повышения цен, 7,1% готовы к покупке бывших в эксплуатации шин, а 6,1% планируют использовать заёмные средства. 2,8% намерены реже пользоваться автомобилем, а 0,5% выбрали другую марку шин.

В сегменте доступных шин лидируют марки Triangle, Кама, Viatti, Kumho и Matador. Эксперты отмечают уверенные позиции Triangle благодаря соотношению цены и качества.