Обычная доливка масла может угробить ваш двигатель — узнайте, почему

Почему масло в двигателе может вспениться после доливки: советы от экспертов

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Портал "АвтоВзгляд" объяснил, почему моторное масло может вспениться после доливки в двигатель. В процессе работы ДВС расходует масло, и долив между ТО — обычное дело.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако после доливки масло может вспениться и выйти наружу, что может повредить двигатель. Одна из причин — перелив масла сверх нормы, когда коленвал начинает взбивать масло в пену.

Другая причина — долив масла с несовместимыми характеристиками, так как разные производители используют различные присадки, и их смешивание может вызвать непредсказуемые реакции. Для доливки рекомендуется использовать масло того же производителя и с идентичными характеристиками.