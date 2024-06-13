Обычная доливка масла может угробить ваш двигатель — узнайте, почему

Портал "АвтоВзгляд" объяснил, почему моторное масло может вспениться после доливки в двигатель. В процессе работы ДВС расходует масло, и долив между ТО — обычное дело.
Однако после доливки масло может вспениться и выйти наружу, что может повредить двигатель. Одна из причин — перелив масла сверх нормы, когда коленвал начинает взбивать масло в пену.
Другая причина — долив масла с несовместимыми характеристиками, так как разные производители используют различные присадки, и их смешивание может вызвать непредсказуемые реакции. Для доливки рекомендуется использовать масло того же производителя и с идентичными характеристиками.
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