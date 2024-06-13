Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фисташковый суп: когда хочется чего-то необычного
Ветеринары назвали продукты, которые нельзя кошкам
Турбизнес в России будет переходить на расчеты в нацвалютах
Родственники Шелленберга разыскали Табакова и отправили ему открытку из Германии
Защищаем гардероб от летних ягодных пятен
Диетолог Хачирова заявила, что занятия спортом снижают риск проблем с сердцем
Всемирный банк открыто выступил против России
Никол Пашинян нашёл нового виновника своих бедствий: это Александр Лукашенко
Хирург Балкизов поделился оптимальным возрастом для проведения пластической операции
Неожиданное открытие: почему аккуратная езда убивает подвеску вашего автомобиля

Чрезмерная осторожность на дороге может повредить вашу подвеску: советы экспертов

0:46
Авто

Существует мнение, что аккуратная езда предотвращает износ узлов подвески, однако это не так. Портал Тарантас Ньюс выяснил, что чрезмерная осторожность при езде по неровностям вредит деталям авто.

Чрезмерная осторожность на дороге может повредить вашу подвеску: советы экспертов
Фото: flickr by Brian Snelson is licensed under CC BY 2.0

Постоянная езда в одном режиме приводит к износу стоек, так как шток работает в одной амплитуде, создавая канавку, где может деформироваться уплотнительная резинка, что вызывает утечку жидкости.

Шаровые шарниры и сайлентблоки также страдают от ограниченного рабочего диапазона, приводя к выработке, деформации и поломке. Рулевые наконечники из-за осторожного вождения изнашиваются быстрее, что вызывает разрывы пыльников и потерю смазки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часове Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Последние материалы
Фисташковый суп: когда хочется чего-то необычного
Ветеринары назвали продукты, которые нельзя кошкам
Турбизнес в России будет переходить на расчеты в нацвалютах
Родственники Шелленберга разыскали Табакова и отправили ему открытку из Германии
Защищаем гардероб от летних ягодных пятен
Диетолог Хачирова заявила, что занятия спортом снижают риск проблем с сердцем
Всемирный банк открыто выступил против России
Никол Пашинян нашёл нового виновника своих бедствий: это Александр Лукашенко
Хирург Балкизов поделился оптимальным возрастом для проведения пластической операции
Стоимость обучения в российских университетах заметно выросла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников