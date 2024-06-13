Неожиданное открытие: почему аккуратная езда убивает подвеску вашего автомобиля

Чрезмерная осторожность на дороге может повредить вашу подвеску: советы экспертов

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Существует мнение, что аккуратная езда предотвращает износ узлов подвески, однако это не так. Портал Тарантас Ньюс выяснил, что чрезмерная осторожность при езде по неровностям вредит деталям авто.

Фото: flickr by Brian Snelson is licensed under CC BY 2.0

Постоянная езда в одном режиме приводит к износу стоек, так как шток работает в одной амплитуде, создавая канавку, где может деформироваться уплотнительная резинка, что вызывает утечку жидкости.

Шаровые шарниры и сайлентблоки также страдают от ограниченного рабочего диапазона, приводя к выработке, деформации и поломке. Рулевые наконечники из-за осторожного вождения изнашиваются быстрее, что вызывает разрывы пыльников и потерю смазки.