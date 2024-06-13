Неожиданное открытие: почему аккуратная езда убивает подвеску вашего автомобиля

Существует мнение, что аккуратная езда предотвращает износ узлов подвески, однако это не так. Портал Тарантас Ньюс выяснил, что чрезмерная осторожность при езде по неровностям вредит деталям авто.
Постоянная езда в одном режиме приводит к износу стоек, так как шток работает в одной амплитуде, создавая канавку, где может деформироваться уплотнительная резинка, что вызывает утечку жидкости.
Шаровые шарниры и сайлентблоки также страдают от ограниченного рабочего диапазона, приводя к выработке, деформации и поломке. Рулевые наконечники из-за осторожного вождения изнашиваются быстрее, что вызывает разрывы пыльников и потерю смазки.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.