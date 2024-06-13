Стало известно, в каком регионе России 70% автомобилей — отечественного производства

Эксперты агентства "Автостат" изучили парк легковых автомобилей в России, выявив регионы с наибольшей долей отечественных машин по состоянию на 1 января этого года.
Лидером стал Дагестан, где 69% всех зарегистрированных автомобилей — отечественные бренды. В Ингушетии этот показатель составляет 64%, в Чечне — 63%, в Кабардино-Балкарии — 62%, в Северной Осетии — 60%. В Северо-Кавказском Федеральном округе доля российских авто равна 59%, что делает его единственным регионом, где отечественные машины доминируют.
На Дальнем Востоке, напротив, 88% автопарка составляют иномарки, с лидером антирейтинга — Приморским краем, где только 4,5% автомобилей отечественного производства.
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