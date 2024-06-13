Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромагнитные аномалии в атмосфере начались за 19 дней до землетрясения в Турции
Рассеянный склероз начинается с проблем со зрением
Секрет ухода за листьями, который обеспечит стабильный урожай
Правительство отклонило законопроект о повышении порога страхования вкладов
Арабский бизнесмен рассказал про проблемы въездного туризма в Россию
"Автомобильный завод АГР" наращивает производство и расширяет дилерскую сеть
Садальский высказался о примирении России и Грузии: "Я счастлив"
Вулкан в Исландии резко усилил загрязнение воздуха в Шотландии диоксидом серы
Какие народные рецепты могут нанести вред вашей коже
Стало известно, в каком регионе России 70% автомобилей — отечественного производства

Дагестан лидирует по числу отечественных автомобилей на дорогах России

0:54
Авто

Эксперты агентства "Автостат" изучили парк легковых автомобилей в России, выявив регионы с наибольшей долей отечественных машин по состоянию на 1 января этого года.

Дагестан лидирует по числу отечественных автомобилей на дорогах России
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Лидером стал Дагестан, где 69% всех зарегистрированных автомобилей — отечественные бренды. В Ингушетии этот показатель составляет 64%, в Чечне — 63%, в Кабардино-Балкарии — 62%, в Северной Осетии — 60%. В Северо-Кавказском Федеральном округе доля российских авто равна 59%, что делает его единственным регионом, где отечественные машины доминируют.

На Дальнем Востоке, напротив, 88% автопарка составляют иномарки, с лидером антирейтинга — Приморским краем, где только 4,5% автомобилей отечественного производства.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
Последние материалы
Многодетным семьям Приамурья помогут в погашении ипотеки
Анастасия Заворотнюк однажды сильно удивила мужа Петра Чернышёва
Эксперты назвали самые ласковые породы кошек
Всемирный экономический форум продвигает идею производства растительного мяса
Россиянам рассказали о симптомах резкого падения уровня сахара в крови
Как часто следует применять маски для лица
Преимущества краткосрочного полиса ОСАГО, о которых многие не знают
Запечённый картофель с розмарином и чесноком: как приготовить
Топ стран для отдыха без заграничного паспорта для россиян
Гарантированный уход для домашних растений во время отпуска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников