Стало известно, в каком регионе России 70% автомобилей — отечественного производства

Дагестан лидирует по числу отечественных автомобилей на дорогах России

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Эксперты агентства "Автостат" изучили парк легковых автомобилей в России, выявив регионы с наибольшей долей отечественных машин по состоянию на 1 января этого года.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Лидером стал Дагестан, где 69% всех зарегистрированных автомобилей — отечественные бренды. В Ингушетии этот показатель составляет 64%, в Чечне — 63%, в Кабардино-Балкарии — 62%, в Северной Осетии — 60%. В Северо-Кавказском Федеральном округе доля российских авто равна 59%, что делает его единственным регионом, где отечественные машины доминируют.

На Дальнем Востоке, напротив, 88% автопарка составляют иномарки, с лидером антирейтинга — Приморским краем, где только 4,5% автомобилей отечественного производства.