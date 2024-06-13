Невероятно, но факт: Kia Pegas теперь дешевле на 500 тысяч рублей

Цены на Kia Pegas в России снизились: новая стоимость и оснащение

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Российские автодилеры значительно снизили цены на седан Kia Pegas, ввезенный по параллельному импорту.

Фото: Wikipedia by JamesYoung8167 is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным корреспондента Autonews. ru, цена автомобиля в московских автосалонах в декабре прошлого года составляла 2 млн рублей, в марте снизилась до 1,89 млн рублей, в апреле — до 1,799 млн рублей, а в июне — до 1,5 млн рублей.

За эту сумму покупатель получает автомобиль с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л. с. и крутящим моментом 132 Нм, в паре с 4-ступенчатым автоматом. Kia Pegas также оснащён ABS, ESC, электростеклоподъёмниками и кондиционером.