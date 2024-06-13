Падение цен на авто: какие модели подешевели этим летом

В начале лета 2024 года цены на новые автомобили в России снизились, особенно на модели, ввезённые по схеме параллельного импорта.
Продавцы объясняют это падение снижением покупательской активности в период отпусков и затовариванием складов. По данным "АВТОСТАТ", продажи новых автомобилей в мае упали на 7% по сравнению с апрелем.
В числе подешевевших моделей: Kia Pegas (минус 299 тыс. рублей), Mazda CX-4 (минус 100 тыс.), Volkswagen Teramont (минус 110 тыс.), Mitsubishi Outlander (минус 350 тыс.), Toyota Highlander (минус 210 тыс.), Audi Q5 L (минус 100 тыс.), Mitsubishi Xpander (минус 150 тыс.) и Skoda Octavia (минус 120 тыс.).
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.