Падение цен на авто: какие модели подешевели этим летом

Цены на новые автомобили в России снизились: причины и модели

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В начале лета 2024 года цены на новые автомобили в России снизились, особенно на модели, ввезённые по схеме параллельного импорта.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Продавцы объясняют это падение снижением покупательской активности в период отпусков и затовариванием складов. По данным "АВТОСТАТ", продажи новых автомобилей в мае упали на 7% по сравнению с апрелем.

В числе подешевевших моделей: Kia Pegas (минус 299 тыс. рублей), Mazda CX-4 (минус 100 тыс.), Volkswagen Teramont (минус 110 тыс.), Mitsubishi Outlander (минус 350 тыс.), Toyota Highlander (минус 210 тыс.), Audi Q5 L (минус 100 тыс.), Mitsubishi Xpander (минус 150 тыс.) и Skoda Octavia (минус 120 тыс.).