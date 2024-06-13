Автомобильная плёнка может прослужить до 10 лет без ущерба для краски

Сколько прослужит плёнка для авто: мнение эксперта

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Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин объяснил, сколько времени служит плёнка для оклейки автомобилей. Ранее считалось, что плёнка теряет вид за 3 года и снимается вместе с лаком, что было верно для дешёвых виниловых материалов.

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Современные качественные виниловые плёнки и полиуретановые покрытия, которые сейчас популярны, значительно долговечнее. Полиуретановые плёнки толщиной 200 микрон могут выдерживать удары камней и мелкие аварии.

Качественная плёнка может прослужить 8-10 лет и снимается без повреждений заводской краски, однако это зависит от качества вторичной окраски. Плёнку можно полировать, как и лакокрасочное покрытие автомобиля.