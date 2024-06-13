Автомобильная плёнка может прослужить до 10 лет без ущерба для краски

Эксперт издания "За рулем" Кирилл Милешкин объяснил, сколько времени служит плёнка для оклейки автомобилей. Ранее считалось, что плёнка теряет вид за 3 года и снимается вместе с лаком, что было верно для дешёвых виниловых материалов.
Современные качественные виниловые плёнки и полиуретановые покрытия, которые сейчас популярны, значительно долговечнее. Полиуретановые плёнки толщиной 200 микрон могут выдерживать удары камней и мелкие аварии.
Качественная плёнка может прослужить 8-10 лет и снимается без повреждений заводской краски, однако это зависит от качества вторичной окраски. Плёнку можно полировать, как и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.