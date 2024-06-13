Осторожно: какие проблемы ждут вас при покупке Opel Astra J на вторичном рынке

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев провёл анализ вторичного авторынка и выделил несколько европейских седанов, которые можно рассматривать для покупки. Среди них — Opel Astra J возрастом 9 лет, стоимостью 1-1,3 млн рублей.
Автомобиль имеет надёжный кузов и ходовую часть, а также множество электроники. Однако турбированные двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра страдают от проблем с маслом, вентиляцией и цепным приводом ГРМ.
Атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра считаются более надёжными. Механические коробки передач F17 и M32 имеют свои недостатки, а автомат 6T40/6T45 подвержен поломкам.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.