Осторожно: какие проблемы ждут вас при покупке Opel Astra J на вторичном рынке

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Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта

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Авто

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев провёл анализ вторичного авторынка и выделил несколько европейских седанов, которые можно рассматривать для покупки. Среди них — Opel Astra J возрастом 9 лет, стоимостью 1-1,3 млн рублей.

Лучшие европейские седаны на вторичном рынке: рекомендации эксперта
Фото: Wikipedia by P.A.J. is licensed under CC BY-SA 3.0

Автомобиль имеет надёжный кузов и ходовую часть, а также множество электроники. Однако турбированные двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра страдают от проблем с маслом, вентиляцией и цепным приводом ГРМ.

Атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра считаются более надёжными. Механические коробки передач F17 и M32 имеют свои недостатки, а автомат 6T40/6T45 подвержен поломкам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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