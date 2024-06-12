Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
5 неожиданных причин, почему вас могут проверить на алкоголь, даже если вы не пили

Что вызывает подозрения у патруля ДПС: основные причины проверки водителей

0:41
Авто

Директор юридической компании объяснил порталу njcar. ru, какие поведенческие признаки могут привлечь внимание патруля ДПС и спровоцировать проверку на алкоголь даже у трезвого водителя.

Что вызывает подозрения у патруля ДПС: основные причины проверки водителей
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди таких сигналов — наличие бутылок из-под алкоголя в салоне, жевание жвачки или щелканье семечек, открытые окна в дождливую погоду, игнорирование требования остановиться, ношение темных очков в темное время суток и нервное поведение водителя.

Полицейские считают, что эти действия могут указывать на попытки скрыть состояние алкогольного опьянения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Rare Earths Norway: В Норвегии найдено месторождение редкоземельных металлов
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Как ускорить процесс компостирования: 2 главные ошибки, которые мешают
ВСУ смогут использовать истребители F-16 на Украине, если разрешат ВКС РФ Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Последние материалы
Яичный желток способен защитить от склероза
Алсу и Ян Абрамов разводятся: что станет с их имуществом и детьми?
Из-за жилищного кризиса ирландцы живут в родительском доме чуть ли не до 40 лет
Как самостоятельно вырастить абрикос
Что делать, если потерян ключ от автомобиля: советы и рекомендации
7 упражнений, чтобы укрепить подколенные связки
Science: запахи в первую неделю жизни помогают развиться осязанию
Пирог с клубникой на молоке: готовится просто, получается нежным и вкусным
Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни
Туристам напомнили о мерах безопасности на воде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников