5 неожиданных причин, почему вас могут проверить на алкоголь, даже если вы не пили

Директор юридической компании объяснил порталу njcar. ru, какие поведенческие признаки могут привлечь внимание патруля ДПС и спровоцировать проверку на алкоголь даже у трезвого водителя.
Среди таких сигналов — наличие бутылок из-под алкоголя в салоне, жевание жвачки или щелканье семечек, открытые окна в дождливую погоду, игнорирование требования остановиться, ношение темных очков в темное время суток и нервное поведение водителя.
Полицейские считают, что эти действия могут указывать на попытки скрыть состояние алкогольного опьянения.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.