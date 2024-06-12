5 неожиданных причин, почему вас могут проверить на алкоголь, даже если вы не пили

Что вызывает подозрения у патруля ДПС: основные причины проверки водителей

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Директор юридической компании объяснил порталу njcar. ru, какие поведенческие признаки могут привлечь внимание патруля ДПС и спровоцировать проверку на алкоголь даже у трезвого водителя.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди таких сигналов — наличие бутылок из-под алкоголя в салоне, жевание жвачки или щелканье семечек, открытые окна в дождливую погоду, игнорирование требования остановиться, ношение темных очков в темное время суток и нервное поведение водителя.

Полицейские считают, что эти действия могут указывать на попытки скрыть состояние алкогольного опьянения.